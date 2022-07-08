Alkollü sürücü tomruk kamyonuyla karayolunu savaş alanına çevirdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta yangın bölgesinden kesilen ağaçların taşınması sırasında yaşanan tomruk kamyonu kazalarına bir yenisi daha eklendi. Manavgat-Akseki Karayolu'nda Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Fahri G.'nin kullandığı 07 UH 022 plakalı tomruk yüklü kamyon, Ahmetler ve Taşkesiği mahalleleri arasında virajı alamayarak devrilme tehlikesi geçirirken, üzerinde bulunan tomrukların bir bölümü yola savruldu. Yola savrulan tomruklar Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan araçlar için büyük tehlike oluştururken, 3 araç tomruklara çarpıp kaza yaptı.

Kamyondan yola dökülen tomruklar ilk olarak Döne Kavak'ın kullandığı 34 NR 5365 plakalı aracın sol tarafına çarparken, arkasında seyir halindeki Beytullah Kınay'ın kullandığı 07 AND 052 plakalı otomobil tomruğun üzerine çıkarak şarampolün kıyısında durabildi. Cem Güneri'nin kullandığı 35 SR 8735 plakalı otomobil ise tomruklara çarpmaktan kurtulamayan üçüncü araç oldu. Araçlarda bulunan aileler kazayı yaralanmadan atlatırken, sürücülerden birisinin elinde meydana gelen küçük çaplı yaralanma olay yerine gelen sağlık ekibince tedavi edildi.

Kaçmaya çalışınca kontak anahtarını aldılar

Kazaya karışan otomobil sürücüleri, kamyon sürücüsünün kazanın ardından kamyonuna binip kaçmaya çalıştığını iddia etti.

Araç sürücüleri kaçmaya çalışan sürücüyü durdurup kontak anahtarını aldı. Yapılan alkol kontrolünde 2,31 promil alkollü olduğu belirlenen kamyon sürücüsü Mehmet Fahri G., Manavgat Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerine teslim edildi.

“Tomruklar yola saçıldı ve hızla üzerimize geldi”

Kazaya karışan araç sürücüleri, kamyonun virajı aldığı sırada devrilme tehlikesi geçirdiğini, toparlamaya çalışırken yola tomrukların saçıldığını belirterek, “Tomruklar yola saçıldı ve hızla üzerimize geldi. Kaçamadık. Bu kadar alkollü bir kişi kamyonun direksiyonuna geçerse kaza tabii ki kaçınılmaz olur” şeklinde konuştular.

Alkollü kamyon sürücüsü Mehmet Fahri G., trafik polisleri tarafından jandarmaya teslim edilmesi sırasında görüntü alan basın mensubuna çekim yapmamasını söyleyerek tepki gösterdi.

Arif Kaplan

