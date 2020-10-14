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Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı

Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı
Alkollü sürücü trafoya çarparak kaza yaptı

Ordu’nun Ünye ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücü elektrik trafosuna çarparak kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre Ceyhan Türkoğlu idaresindeki 52 ET 062 plakalı araç Burunucu Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası trafonun parçalanması üzerine Burunucu Mahallesi'nde elektrik bir süreliğine verilemezken, iki parçaya bölünen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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