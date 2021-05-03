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Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı, polisler canını zor kurtardı

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı, polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı, polisler canını zor kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç polis noktasındaki bariyerlere çarptı. O sırada uygulama yapan polis ekipleri kazadan kıl payı kurtuldu.

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı, polisler canını zor kurtardı - Tıkla İzle

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karaova Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat C.N. (20) yönetimindeki 09 JD 690 plakalı Land Rover marka otomobil, polis noktasına yaklaştığı esnada iddiaya göre aşırı hızlı gitmesi sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil refüje çarparak durabildi. Kaza esnasında uygulama yapan polis ekipleri ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün arkadaşı Burak S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan testte sürücünün 99 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ekrem Keser
 

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