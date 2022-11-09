Alkollü sürücünün arabayla çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Kaza 5 Ekim günü saat 19.00 sırlarında Etimesgut ilçesi TBMM Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir İrfan S. (29) idaresindeki 06 GM 621 plakalı araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Merve Onaycı'ya çarptı. (33) Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Onaycı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadın hayatını kaybederken, kazanın ardından araçta çıkan yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kadir İrfan S.'nin yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Merve Onaycı'nın cenazesi ise Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zanlının ifadesinde, kız arkadaşıyla tartıştığı için alkol aldığını, moralinin bozuk olduğunu ve yoldaki kadını fark etmediğini söylediği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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