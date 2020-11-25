Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı

Olay, Muslihittin Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 48 AY 037 plakalı alkollü motosiklet sürücüsü A.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 48 U 6287 plakalı araca çarparak yere düştü. Olayın 112 Acil çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazeteciye sorunca fark etti

O sırada hafif yaralanan şahsa yardım etmek için sokağa çıkan Özal O., otomobilin fotoğrafını çeken gazeteciye 'Arabamın fotoğrafını neden çekiyorsunuz' diye sordu. Gazetecinin arabasında hasar olduğunu söylemesi üzerine şahıs, alkollü sürücünün arabasına çarptığını fark ederek şaşkına döndü. Trafik polisleri tarafından alkollü motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Mustafa Altar Zeyhan

