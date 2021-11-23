Alkollü sürücünün çarptığı genç kız yaşama 2 gün tutunabildi

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İ.Ş. idaresindeki 20 ACF 211 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu'na ve ardından kaldırımda bekleyen 3 kişi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bilaloğlu kanlar içinde yerde kalırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün kimliğini tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürçünün yapılan testinde 0.19 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Genç kız kazadan iki gün sonra hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice Bilaloğlu'ndan acı haber geldi. Doktorların bütün müdahalesine rağmen genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Eren Elyesa Polat

