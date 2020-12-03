İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alkollü sürücünün duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Alkollü sürücünün duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Alkollü sürücünün duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray’da alkollü sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bir apartmanın duvarına çarparken, sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi 1608 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1608 sokaktan Acem Bulvarı istikametine seyreden Yılmaz B. (21) idaresindeki 68 AAC 189 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Y. (17) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün 180 promil alkollü olduğu tespit edilirken, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yavuz Akkan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.