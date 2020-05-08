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Alkollü sürücünün ehliyetine 30 yıl el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 30 yıl el konuldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 30 yıl el konuldu

Ordu’da daha önceden 7 kere alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücü, 8’inci kez yakalanınca ehliyetine 30 yıl el konuldu.

Altınordu ilçesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. isimli sürücüyü durdurdu. Yapılan rutin kontroller sonrası sürücünün 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önceden de hakkında 7 kere alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan T.Ö.'nün ehliyetine polis ekiplerince 2050 yılına kadar el konuldu. Ekipler ayrıca sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle adli işlem uygularken, araç ise otoparka çekildi.

Selim Kuşcu
 

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