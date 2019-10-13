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Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ters yöne girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ters yöne girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ters yöne girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Kuşadası'nda ters yöne giren ve sürücüsü alkollü olan bir kamyonet trafik faciasına yol açtı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Soğucak Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Seçkin T. yönetimindeki 09 JM 155 plakalı bir kamyonet ters yöne girerek, kendi şeridinde seyahat halinde olan 09 JU 179 plakalı Kemal A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 22 yaşındaki Emir G. hayatını kaybederken, ters yöne giren kamyonet sürücüsü Seçkin T., kamyonetteki Mehmet M. ve otomobil sürücüsü Kemal A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.
1 kişinin hayatını kaybedip, 3 kişinin ağır yaralandığı kazanın ardından yapılan incelemede ters yöne girerek kazaya yol açan kamyonet sürücüsünün 203 promil alkollü olduğu belirtildi.

Zafer Hacısalihoğlu
 

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