Alkollü vatandaş pırasa sapıyla trafiğe yön verdi

Samsun'da hafta sonu kalabalığının yaşandığı İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Caddesi ile Orhaniye Geçidi arasında zaman zaman araç trafiği sıkışıyor. ‘Redkidd' lakabıyla civarda tanınan alkollü bir vatandaş, trafiğin sıkışmasını kendi yöntemiyle çözmeye çalıştı. Elindeki pırasayla şoförlere yön veren şahıs, görenleri tebessüm ettirdi.

Yolun ortasında duran ve arabaları pırasayla istikamet veren Redkidd lakaplı kişi, arabaların geri gelmesine ve diğer araçlara yoldan geçmesine yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman yaptığı işe kendini kaptıran Redkidd, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Erdi Demir

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