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Alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında yakalandı, savunması pes dedirtti

Alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında yakalandı, savunması pes dedirtti
Alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında yakalandı, savunması pes dedirtti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ceza yağdı. 256 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün "Yeni kasap dükkanı açtım, ne olur ceza yazmayın" demesi dikkat çekti.

Alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında yakalandı, savunması pes dedirtti - Tıkla İzle

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler şüphelendikleri 16 AJU 594 plakalı otomobili durdurdular. Sürücü Batuhan G. (32), yöneltilen alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Israrla üflemeyen sürücü, uzun uğraşlar sonucu alkol metreye üfledi. 256 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerine ısrarla ceza yazılmamasını istedi.

"Yeni kasap dükkanı açtım, ne olur ceza yazmayın" diyen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 474 TL ve alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL olmak üzere toplam 3 bin 813 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Salih Bilal Aslan
 

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