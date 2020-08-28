Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 23.50 sıralarında, İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan tatil için Marmaris'e gelen Çakır ailesi, günübirlik tatil için Datça'ya geldi. Gece saatlerinde bir kafede oturduktan sonra, kaldırımda yürüyen Çakır ailesine, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.B.'nin (17) kullandığı 46 ABH 335 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin altında yaklaşık 5 metre sürüklenen anne Selin Çakır (27) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan baba Mehmet Çakır (35), çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ile aile yakını Enes Balı (25) ambulanslarla Datça İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil ile olay yerinden kaçan ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Ölmez