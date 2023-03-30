Alkollü yolcu olay çıkarınca THY uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı

THY'nin TK-54 sefer sayılı Boeing 777-300 ER tipi uçağı, 345 yolcusuyla Singapur seferini yapmak üzere saat 02.00'da İstanbul Havalimanı'nda kalkış yaptı. TC-JJV kuyruk tescilli uçak Hindistan hava sahasına geldiği sırada uçakta alkollü olduğu iddia edilen Ukraynalı bir yolcu ile kabin ekibi arasında tartışma çıktı. Kabin ekibine saldıran yolcu, daha sonra kendine zarar vermeye başladı. Olay üzerine uçağın kaptan pilotu, Chennai Havalimanı ile iletişime geçerek durumu bildirdi ve aprona polis istedi. THY uçağı yerel saatle 14.15'te Hindistan'ın Chennai Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta olay çıkaran alkollü yolcunun polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Tuncer Cengiz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.