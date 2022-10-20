Alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı... 'Ekmeğimden olurum'

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerindeki uygulama noktasında yaşandı. E. A. yanında bulunan arkadaşı ile 16 KPV plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, polis ekiplerinin cadde üzerinde kurduğu uygulama noktasını görünce ara sokaktan kaçmak istedi. Fakat girdiği ara sokakta da trafik polislerini gören Arslan, bu kez de aracını "park ediyormuş" gibi yaptı. Durumu anlayan polisler, E.A.'dan ehliyet ve ruhsat istedi. Bir süre arkadaşıyla ekiplere direnen E.A ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi. Sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkol testini duyunca çeşitli bahanelere sığınan sürücü alkol metreyi üflememek için dakikalarca polis memurunu oyaladı.

Ahmet Burak Öztürk - Ercan Vardar

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