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Alkolü fazla alınca şehitlik duvarından düştü

Alkolü fazla alınca şehitlik duvarından düştü
Alkolü fazla alınca şehitlik duvarından düştü

Mustafakemalpaşa Şehitliği’nin duvarlarına alkol almak için çıkan Ahmet İ., alkolü fazla alınca duvardan düşerek yaralandı. İki ayağında kırık tespit edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan şehitlikte yaşandı. Şehitliğin duvarlarında oturarak alkol alan 42 yaşındaki Ahmet İ. alkolün verdiği etki ile birlikte dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik duvardan aşağıya düştü.

Ayaklarının üzerine düştüğünü belirten alkollü şahıs, ayaklarını hareket ettiremedi. Bölgeye gelen 112 Acil tarafından müdahalesi yapılan Ahmet İ., ayağında kırık olduğu şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hakan Göçmez
 

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