Alkolü sürücü mahalleyi elektriksiz bıraktı

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesine bağlı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Emrah K. İdaresindeki 22 HN 558 plakalı otomobil, kaldırım üzerindeki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan panodan elektrik kablolarının birbirine temasıyla kıvılcım çıkarmaya başladı. Daha sonra mahallede elektrikler gitti. Kazada çocuğuyla otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Emrah Y.'nin eşi Ebru K. ise yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Başından ve yüzünden yaralanan Ebru K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü alkollü çıktı

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Emrah K.'nın alkollü olduğu tespit edildi. Alkolmetre ile yapılan ölçümde sürücünün 1,66 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerin ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Basmacı

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