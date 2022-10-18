Alkolün etkisiyle kaza yaptı, "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulundu

Olay, Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen K.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. "Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor" ihbarında bulunan sürücü, ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada sadece sürücünün araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti.

Ali Yıldırım

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