Allianz Arena'da depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu



Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Bochum'u ağırladı. Mücadele öncesi Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşundu bulunuldu. İki takım oyuncuları ve hakemler sahasının ortasında saygı duruşunda bulunurken, yaklaşık 70 bine yakın taraftar da tribünlerden saygı duruşuna eşlik etti.

Öte yandan mücadele Bayern Münih'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.