Allianz, 'En İyi Global Markalar'da dünyanın 1 numaralı sigorta markası seçildi

Allianz, Interbrand'inher yıl belirlediği ‘En İyi Global Markalar' sıralamasına göre art arda ikinci kez dünyanın en değerli sigorta markası oldu. Allianz Grubu CEO'su Oliver Baete, pazar ve sektörler açısından pandemi nedeniyle yaşanan güçlüklerin aşılmaya çalışıldığı, belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde elde edilen bu başarıya ilgili, “Esneklik ve dayanıklılık ile bütünlük ve müşteri merkezli iş odağımız meyvelerini veriyor. Şirketimiz bir kez daha dünyanın 1 numaralı sigorta markası unvanını kazandı. Bu da harika bir haber ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin, ‘En İyi Global Markalar' sıralamasına göre 1 numaralı sigorta markası olması ve En İyi 40 Global Marka arasında yer almasının, müşteri odağıyla hayata geçirdikleri çalışmalarda ne kadar doğru yolda olduklarının bir kanıtı olduğunu söyledi. Gürkan, “Covid-19 sürecinde de var oluş amacımız ‘Allianz Seninle'yi destekler nitelikte çalışmalara imza attık. Süreç boyunca müşterilerimize vaat ettiklerimizi ve çok daha fazlasını sunmak için çalıştık. Geleceğin güvence altına alınmasına katkıda bulunduk ve bu güç zamanlarda müşterilerimize cesaret verdik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek yolunda yaptığımız titiz çalışmalar ve bu doğrultuda geliştirdiğimiz hizmetlerin uluslararası otoritelerce takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Şirketin marka değeri krize rağmen yüzde 7arttı

Verilen bilgiye göre şirket, 2010'da 4,9 milyar dolarlık marka değeriyle 67'nci sırada bulunduğu listede, 2020 itibariyle yaklaşık 13 milyar dolarlık marka değeriyle 39'uncu sıraya yükseldi. İlk 100'de bulunan markaların yarısı bu yıl büyüme kaydedemezken; şirketin marka değeri, krize rağmen yüzde 7 oranında artarak 12,9 milyar dolara yükseldi. Şirket 2025 yılı itibariyle küresel sıralamada ilk 25 marka arasına girmeyi hedefliyor.