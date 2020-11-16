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Allianz'dan dijital dönüşüm adımı

Allianz'dan dijital dönüşüm adımı
Allianz'dan dijital dönüşüm adımı

Allianz Türkiye dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda hayata geçirdiği ‘Allianz Sağlık Cüzdanı’ programı ile sektöre yenilik kazandırdı.

Allianz Türkiye, sigortalıları ile olan bağını hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla güçlendirmeye devam ediyor. Müşterilerinin hayatları boyunca her an yanlarında olmayı hedefleyen sigorta şirketi, dijital dönüşüm stratejisi kapsamında hayata geçirdiği ‘Allianz Sağlık Cüzdanı' programı ile sektöre yenilik kazandırdı.

Verilen bilgiye göre, gelecekte yeni uygulamalarla zenginleştirilmesi planlanan programın ilk fazında, ‘Allianz Modüler Sağlık' ve ‘Bireysel Tamamlayıcı Sağlık' poliçelerine sahip olan müşterilerinin sağlık cüzdanlarına ‘Sağlıklı Puan' yüklemesi yapılıyor. Puanlar poliçenin sağlık primi üzerinden hesaplanıyor ve müşterilerin sağlık cüzdanlarına toplam prim üzerinden bir kez, yüzde 3 puan yüklemesi yapılıyor. 1 puanın 1 TL olarak kabul edildiği programda puanlar; yeni bir ‘Allianz Modüler Sağlık' veya ‘Bireysel Tamamlayıcı Sağlık' poliçesi alırken ya da poliçeyi yenilerken indirim olarak kullanılabiliyor. Sağlık Cüzdanı uygulamasından ilk etapta mevcut müşteriler ile 31 Aralık tarihine kadar yeni Modüler Sağlık ve Bireysel Tamamlayıcı Sağlık poliçeleri satın alan müşteriler yararlanabiliyor.

“Hizmetlerimizi, aldığımız geri bildirimler ışığında sürekli iyileştiriyoruz”
Sektörde benzeri olmayan öncü bir uygulamaya daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir “Şirketimizde; insanı merkeze alan bir sigorta şirketi olma yolunda çalışmalarımızı; çeviklik, yalınlık, verimlilik, müşteri ve teknoloji odaklarımız doğrultusunda planlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetlerini yakından takip ediyor, aldığımız geri bildirimler ve yaptığımız analizler ışığında, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ‘Sağlık Cüzdanı' ile sektörümüzde bir ilke daha imza atmış olduk.

Programımızın ilk fazında ‘Modüler Sağlık' ve ‘Bireysel Tamamlayıcı Sağlık' müşterilerimize gelecekte indirim olarak kullanabilecekleri puanlar kazandırıyoruz. Müşterilerimiz mevcut poliçesinden kazandığı 100 puanı, örneğin bir yakını için alacağı, 500 TL'lik yeni bir ‘Bireysel Tamamlayıcı Sağlık' poliçesinde kullandığında 400 TL ödeme yapıyor. Programımız; müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dinamik bir program. Önümüzdeki dönemde yeni geliştirmelerle müşterilerimize yüksek kalitede hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

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