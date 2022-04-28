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Alman Andreas, Kadir Gecesi'nde Müslüman oldu

Alman Andreas, Kadir Gecesi'nde Müslüman oldu
Alman Andreas, Kadir Gecesi'nde Müslüman oldu

Alman vatandaşı Andreas Bernd, Kadir Gecesi’nde bir camide düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu - Tıkla İzle

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Brühl Camisi'nde Kadir Gecesi İslamiyet'e geçmeye karar veren Alman Andreas Bernd, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul eden Bernd, 'Kadir' ismini aldı. Kendisine Cami imamı Murat Oruç tarafından imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Müslüman olan Kadir yaptığı açıklamada, "İnsanlık, dürüstlük ve saygı gibi değerlerin İslam dini içerisinde yaşatıldığını düşünüyorum, onun için İslamiyet'i seçtim" dedi.

Cami imamı Murat Oruç ise, "Bugün Kadir gecesini idrak etmenin mutluluğunu yaşarken bir mutluluğu da Andreas kardeşimizin Müslüman olma kararını bizlere iletmesiyle yaşadık. Biz de 'Kadir' ismini koyarak Kadir gecesinde bir kardeşimizin Müslümanlığına ilk defa şahit olduk. Gerçekten bugün Kadir gecesinin kıymetini hayatımda ilk defa en küçük hücrelerime kadar hissettim" diye konuştu.

Sinan Karamurat
 

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