Alman Bakan Maas, Avrupa için seyahat uyarısını kaldırmak istiyor

Korona saygını nedeniyle 17 Mart'ta konulan seyahat yasağının kaldırılması için Federal Meclis'e önerge veren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hedefimiz, dünya geneli için geçerli olan seyahat uyarılarını kaldırmak. İlk yasakları AB ülkelerinden kaldırmayı planlıyoruz. Artık seyahat uyarılarını, seyahat önerileri şeklinde değiştireceğiz. Seyahat önerilerinde ülkeler hakkında bilgiler yer alacak. Bu bilgiler, vatandaşlarımıza tatillerini nerede planlayacakları ve hangi bölgelerde yapmamaları gerektiğine karar vermelerine yardımcı olacaktır. Avrupa dışındaki seyahat açıklamaları daha sonra yapılacaktır" dedi.

Alman hükümeti 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarılarını kaldırmaya hazırlanıyor. 15 Haziran itibarı ile kalkması konusunda AB ülkeleri arasında anlaşma sağlamışlardı.

Mehmet Koca