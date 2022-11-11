Alman basınından Arkas Lojistik'e ziyaret

Türkiye'nin yatırım ortamını tanıtma çalışmaları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin düzenlediği ‘Türkiye'nin Hizmet İhracatı' başlıklı basın gezileri çerçevesinde Arkas Lojistik'i de ziyaret etti. 18 mecradan 25 gazeteciyi ağırlayan Arkas Lojistik, faaliyetlerini anlattı.

‘Orta Koridor'un önemi artıyor

Arkas olarak ‘Orta Koridor'da önemli bir oyuncu haline gelmek için hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırım yaptıklarını aktaran Arkas Lojistik yetkilileri, Avrupa'nın en büyük intermodal lojistik terminali işletmecisi Duisport ile yapılan ortaklığın hedeflerini anlattı. Kocaeli Kartepe'deki Railport Terminal yatırımıyla Türkiye'de multimodal lojistik merkezlerin geliştirilmesinin, Avrupa ile Asya arasında intermodal ağın yaygınlaşmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yaklaşık 265 bin metrekare arazi üzerinde ve sanayinin merkezinde yer alan kara limanı, yükün tahliye edilip tekrardan elleçlenebileceği bir aktarma terminali olacak. Hem Çin-Türkiye İpek Yolu hattını besleyecek hem de Doğu Marmara limanlarına hizmet verecek.

Projenin ilk aşamasında yükleme-boşaltma işlemleri için demiryolu hatları, konteyner istif sahaları ve 5.000 metrekare depo inşa ediliyor. Yıllık 100 bin konteyner ve 500 bin ton genel kargo depolama kapasitesi mevcut olan Railport, demir yolu bağlantısıyla çevreci bir yatırım olacak.

İki yeni şirket tanıtıldı

Alman medya mensuplarına Arkas Holding çatısı altında bulunan şirketlerin yanı sıra Lojistik Hizmetler Grubu iki yeni şirketi ile ilgili de bilgi verdi.

Parsiyel lojistik hizmetleri altında, parsiyel dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütecek Shipeedy Lojistik A.Ş anlatıldı. Satış öncesi ve satış sonrası sunulacak dijital hizmetle sektörde öncü olmak hedeflenirken, parsiyel lojistik sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek de amaçlanıyor.

Grubun diğer yeni bir şirketi olan Arkas Rail'in de çevreye duyarlı, güvenli, fiyat istikrarı sağlayan, taşıma riskinin düşük olduğu, müşteriye tek yüklemede hacim avantajı sağlayan demiryolu taşımacılık sektörüne önemli bir katkı sağlayacağı aktarıldı.

Dijital hızda lojistik

“Dijitalleşme ve hız” temel stratejilerini desteklemek amacıyla son dönemde birçok atılımın içinde olan Arkas Lojistik, AR-CELL ve Ar-tim uygulamalarını Alman gazeteci grubuna yerinde tanıttı. Arkas Lojistik Teknoloji İzleme Merkezi'nde (AR-TİM), sürücülerin gerçek zamanlı izlenmesi, anlık hız, rota ve konum takibi, taşıma bilgilerinin SMS'le sürücülere bildirilmesi ve kabin içi kameralarla seyir kaydı alınıyor. AR-CELL sürücü mobil uygulaması üzerinden ise yük kabulü, adres ve navigasyon desteği sağlanıyor.

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