Alman devi 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük ilaç ve kimya şirketlerinden Bayer, şirketin yeniden yapılanma planı kapsamında 2022 yılına kadar 12 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı. Uluslararası arenada faaliyet gösteren şirket, işten çıkarımlarının büyük bir çoğunluğunu Almanya'da yapacağını belirtti. Hazırlanan plan kapsamında şirket ayrıca hayvan sağlığı bölümünü de satışa çıkardığını duyurdu. Bu bölümü kapatan Bayer ilaç, bitki ve tüketici sağlığı bölümüne odaklanacağını aktardı.

1874 yılında kurulan Bayer'in dünya genelindeki 301 şirketinde 99 bin 820 çalışanı ve yıllık 32 milyar euro cirosu bulunuyor.