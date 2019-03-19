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Alman devinde 'Türkçe konuşma' yasağı

Alman devinde 'Türkçe konuşma' yasağı
Alman devinde 'Türkçe konuşma' yasağı

Alman otomobil üreticisi BMW’nin bir fabrikasında çalışan bir ustabaşı, skandal bir karara imza atarak şirkette çalışan Türk vatandaşların kendi aralarında Türkçe konuşmasına yasak getirdi.

BMW'nin Münih kenti yakılarındaki Garching Fabrikası'nda bir vardiyada bir ustabaşı, Türk çalışanların kendi aralarında Türkçe konuşmalarını yasakladı. 50 farklı milletten 7 bin kişinin çalıştığı fabrikada Türkçe konuşmaya getirilen yasak, çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Alman Bild gazetesi tarafından yapılan haberde Türkçe konuşma yasağının kapsama alanının fabrikanın sosyal alanlarını da içine aldığı bildirildi. Ustabaşı tarafından getirilen yasak fabrikada çalışan Türk isçilerine Türkçe olarak bildirildi.

BMW'nin insan kaynakları bölümü de getirilen yasak karşısında çalışanların yanında yer alarak Türkçe konuşma yasağına karşı çıktı. Ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten Türk işçileri, ustabaşının keyfi uygulamasını sendikaya şikayet etti. Sendika da yaşanılan yasak üzerine böyle bir uygulamanın kanunsuz olduğunu açıkladı.
Yaşanılan Türkçe yasağı olayını araştırdıklarını açıklayan BMW Sözcüsü Jochen Frey, BMW'nin çalışanların iş yerinde kendi aralarında hangi dili kullanacakları konusunda bir mecburiyet olmadığını, çalışırken herkesin anlaşabilmesi için ortak dilin Almanca olmasının gerektiğini söyledi.

Mehmet Koca 

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