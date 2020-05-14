İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alman Federal Meclisi, Covid-19'a karşı ikinci önlem paketini kabul etti

Alman Federal Meclisi, Covid-19'a karşı ikinci önlem paketini kabul etti
Alman Federal Meclisi, Covid-19'a karşı ikinci önlem paketini kabul etti

Alman Federal Meclisinde, ülke genelinde daha fazla test yapılmasının yaygınlaşması ve bakım evleri ile hastaneler gibi riskli alanlarda çalışanlara daha sık test yapılması gibi konuları içeren ikinci önlem paketi kabul edildi.

Alman Federal Meclisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ikinci önlem paketini kabul etti. Yeni salgın yasasında daha fazla test yapılmasının yaygınlaşması, bilgilendirme zorunluluğu kapsamında yapılan testlerde sonucu negatif çıkanların ilgili makamlara hızlı bilgi vermesi ve sağlık kuruluşlarının virüsü yenerek iyileşenlerin bilgilerinin salgınla mücadele kurumu Robert Koch Enstitüsüne iletilmesi zorunlu hale getirildi.

Yasada ayrıca, bakım evleri ve hastaneler gibi riskli alanlarda çalışanlara daha sık test yapılması ve bu yerlerde çalışanların primlerinin attırılması da bulunuyor.

Yeni düzenlemede Sağlık Bakanlığı, korona virüs test ücretlerini sigortaların üstlenmesi konusunda da mecburiyet getirdi. Ülke genelindeki 375 sağlık dairesinin başta dijitalleşme olmak üzere donanımının iyileştirilmesine yönelik masraflar için 50 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı.

Yeni salgın yasası Cuma günü Eyalet Temsilcileri Meclisinde de kabul edilmesiyle yürürlüğe girecek.

Mehmet Koca

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.