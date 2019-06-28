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Alman futbolcu Max Kruse Fenerbahçe'de!

Alman futbolcu Max Kruse Fenerbahçe'de!
Alman futbolcu Max Kruse Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe, Almanya'nın Werder Bremen kulübüyle sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Max Kruse ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladığını açıklamadı.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır. Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır" denildi. 

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