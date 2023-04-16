Alman gençlerden Türkiye'deki depremzedeler için yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla can kaybına neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için tüm Türkiye seferber olurken, dünyanın dört bir yanından da destek yağdı. Bu desteği halen sürdürmeye çalışanlar da var. Tıpkı Almanya'nın Offenbach şehrindeki Geschwister Scholl'un yardımsever öğrencileri gibi. Duyarlı öğrenciler düzenledikleri yardım etkinliğinin geliriyle satın aldıkları gıda ve giyim malzemelerini Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılması için proje ortakları Amasya Sosyal Bilimler Lisesi'ne gönderdi. Okul yöneticileri ve öğretmenler Alman dostlarından gelen malzemeleri Kızılay görevlilerine teslim etti.

"Ne kadar acı çektiğinizi anlıyoruz"

Etkinliğe öncülük eden Elmira Cleary, “Sevgili Türkiye, bizler kayıplarınız için kelimelerle ifadesi mümkün olmayacak kadar üzgünüz. Şu an ne kadar acı çektiğinizi anlıyoruz. Sizlere bunun üstesinden gelebilmek için yardımcı olarak ve hassasiyet göstererek desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

Ekran karşısına geçen öğrenciler iyi dileklerini iletti. Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet Gültekin ve öğretmen Dilek Akay da iyi günde, kötü günde yanlarında olan dostlarına teşekkür etti.

Sınırları aşan dayanışma örneği

Alman ve Türk toplumları arasında güçlü bağlar olduğunu hatırlatarak etkinliği çok anlamlı bulan Amasya Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise, “Sınırları aşan bir dayanışma örneği gösterildi. Emeği geçen, katkıda bulunan herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Murat Çelik



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