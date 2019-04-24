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Alman gezgin, bisikletiyle dünya turunda

Alman gezgin, bisikletiyle dünya turunda
Alman gezgin, bisikletiyle dünya turunda

Bisikleti ile dünya turu yapma hayalini gerçekleştirmek için 3 ay önce Almanya’dan yola çıkan gezgin, Ordu’dan geçti

Hayali olan 18 ülkeyi, 18 bin kilometre yol ve 10 ayda tamamlamak üzere 3 ay önce Almanya'nın Münih kentinden yola çıkan Stefan Hannus, Ordu'ya ulaştı. 3 ayda, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye giriş yapan Hannus, bisikletindeki toplam 110 kilo yükle beraber 4 bin kilometre mesafe gitti. 14 bin kilometre daha yol kat edecek olan Hannus, Giresun, Trabzon ve Batum'a doğru yolculuğunu sürdürüyor. Almanya'dan başladığı turunda Avrupa kıtasını, kat ettikten sonra Asya kıtasını geçecek olan Hannus'un yolculuğu, 7 ay sonra Çin'de bitecek. 

Yaklaşık 1 aydır Türkiye topraklarında olduğunu belirten Stefan Hannus, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Bu kararı tek başına verdiğini ifade eden Hannus, korkmadığını ve seyahatin oldukça eğlenceli geçtiğini aktardı.

Selim Kuşcu

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