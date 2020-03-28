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Alman Hava Kuvvetleri, İtalya'dan Almanya'ya hasta taşımaya başladı

Alman Hava Kuvvetleri, İtalya'dan Almanya'ya hasta taşımaya başladı
Alman Hava Kuvvetleri, İtalya'dan Almanya'ya hasta taşımaya başladı

Almanya, İtalya'nın talebi üzerine Almanya'ya tedavi edilmek üzere hasta taşımaya başladı.

Alman Hava Kuvvetleri, İtalya'nın Bergamo kentinden korona virüsü hastalarını alarak tedavisi yapılmak üzere Almanya'ya getirdi. Airbus 310 August Euler ambulans uçağıyla Köln-Wahn askeri havaalanına inişini gerçekleştiren uçaktaki hastalar Bochum ve Bonn'daki hastanelere nakledildi. İtalya'da yoğun bakım ünitelerinde yeterli yatak ve solunum cihazı olmadığından, birçok hastanın doktorlar tarafından muayene bile edilemeden ölmesi üzerine İtalya Almanya'dan yoğun bakımlık hastaların tedavisi için yardım talebinde bulunmuştu. Bu talebe karşılık Almanya tarafından ilk hasta taşıma seferi başlatıldı.

Mehmet Koca

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