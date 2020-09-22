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Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın, hükumetten aldığı 9 milyar Euro'luk desteğe rağmen düşüşü devam ederken 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağını da hangara çekme kararı aldı.

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, korona salgını nedeniyle başlayan düşüşünü Alman hükumetinden aldığı 9 milyar Euro'luk desteğe rağmen bir türlü toparlanamadı. Lufthansa, korona salgını nedeniyle işten çıkarmayı planladığı çalışan sayısını 22 binden 28 bine çıkardığını duyurdu.

Lufthansa yönetimi kış aylarında salgın yüzünden uçmak isteyenlerin sayısının beklenenden daha düşük olacağından filosunda bulunan 760 uçaktan 150'sini hangara çekerek 610 uçakla hizmet vereceğini duyurdu. Her ay yaklaşık 500 milyon Euro zarar ettiğini açıklayan yönetim, 2020 yılı soruna kadar hedefledikleri uçuş kapasitesini yüzde 50 oranına çıkarma hedeflerinin salgının seyrine göre değişeceğini açıkladı. Lufthansa 2019 yılında 71 milyon yolcu taşımış, 42 milyar 659 milyon Euro ciro yapmıştı.

Mehmet Koca
 

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