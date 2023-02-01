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Alman Konsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Alman Konsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
Alman Konsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Alman Konsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı - Tıkla İzle

Hollanda ve İngiltere'nin ardından Almanya da İstanbul Başkonsolosluğu'nu "güvenlik endişesi" sebebiyle kapattığını duyurdu. Beyoğlu'nda bulunan konsolosluğun 1 gün boyunca kapalı kalacağı öğrenildi. Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazısı asıldı. Konsolosluk önünde polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Zehra Baykal - Emre Baba

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