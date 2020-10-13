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Alman moda şirketinde dijitalleşme adımları

Alman moda şirketinde dijitalleşme adımları
Alman moda şirketinde dijitalleşme adımları

Centric Software, Alman moda şirketi s.Oliver'ın dijitalleşme sürecini maksimum verimlilikle desteklemek amacıyla, dört ayda 700 kullanıcıyı sisteme geçirdi

Dünyada önde gelen Alman moda şirketi s.Oliver Group, Centric Software'in ‘Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimini' (PLM) uygulayarak 700 kullanıcıyı dört ayda sisteme aldı. Alman şirketin Ana Ürün, Satın Alma ve Kaynak Süreç Yöneticisi Silke Albuquerque-Fuchs, şirketin tamamen yeni bir PLM sistemini uygulamaya almanın ve neredeyse on yıl önce kullanıma sokulan eski My Collection çözümlerinden geçiş yapmanın tam zamanı olduğuna nasıl karar verdiğini açıklayarak, “Bir dizi sanal çalışmanın ardından farklı satıcılar için farklı görevler belirledik. Son değerlendirme ve hesaplamadan sonra, bizim için ideal ortağın Centric PLM olduğu ortaya çıktı. Puanlamada hep Centric'in kazanmasının yanı sıra kullanıcılar sistemin bu kadar sezgisel, konforlu ve modern olmasından gerçekten çok etkilendi. Gezinmesi çok daha kolay olan kullanıcı arayüzü sayesinde hem bilgi paylaşımının hem de o bilgilere erişimin çok hızlı olacağından emindik” dedi.

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