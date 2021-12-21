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Alman Robert Koch Enstitüsü, Omicron mutasyonuna karşı uyardı

Alman Robert Koch Enstitüsü, Omicron mutasyonuna karşı uyardı
Alman Robert Koch Enstitüsü, Omicron mutasyonuna karşı uyardı

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKİ), Omicron mutasyonuna karşı ülkedeki risk değerlendirmesini yeniden yükselterek, artık aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişilerde de enfeksiyon riskinin “yüksek” olarak görüldüğünü duyurdu.

Almanya salgın hastalıklarla mücadele kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşılanmamış kişiler için enfeksiyon riskinin “çok yüksek” olduğu belirtilirken, artık aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş kişilerin de “yüksek” enfeksiyon riski altında bulunduğu bildirildi.

Hatırlatıcı doz aşı ile bu risklerin orta düzeye inebileceğine dikkat çeken Enstitü, vaka sayılarında da ani bir artış olabileceği ikazında bulundu. Omicron mutasyonunun, ortaya çıkan diğer Covid-19 mutasyonlarına oranla daha hızlı yayıldığının endişe verici olduğunu ifade eden Enstitü, Omicron'un bu hızla yayılmaya devam etmesi halinde ciddi hastalıkların ve can kayıplarının artacağını bildirdi.

Enstitü ayrıca, Almanya genelindeki mevcut yoğun bakım ünitesi kapasitelerinin de aşılabileceğini vurguladı.

“Ocak ayında yüksek düzeyde hastaneye yatış bekleniyor”

Leibniz Önleme Araştırmaları ve Epidemiyoloji Enstitüsü'nden Epidemiyolog Hajo Zeeb, "Hastanelerdeki enfeksiyonlu insan sayısı muhtemelen şimdiye kadarki gördüklerimizi aşacak. Özellikle Ocak ayında, Almanya'da yüksek düzeyde hastaneye yatış beklenmelidir. Bunu da göz önünde bulundurarak, yeni yıldan önce daha sert önlemlere ihtiyacımız var. Her şeyden önce, temas kısıtlamaları son derece yararlı ve etkili. İnsanlar tekrar küçük, sabit bir insan grubuna konsantre olmalı ve ayrıca kendilerine düzenli olarak test yaptırmalılar. Yeni kısıtlamalar, yayılma hızını yavaşlatabilir. Omicron mutasyonu ve yeni dalgayı yavaşlatmak için daha fazla temas kısıtlaması getirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Mehmet Koca
 

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