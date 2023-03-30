Alman turistleri taşıyan midibüs otomobili ezdi: 1 ölü 24 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Buldan ilçesine Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 22 Alman turisti, Buldan gezisine götürmek üzere yola çıkan 07 NDE 22 plakalı tur midibüsü, Buldan-Tosunlar karayolunun 10'ucu kilometresine geldiğinde Manisa'dan Denizli'ye gitmekte olan otomobil il kafa kafaya çarpıştı. Altına aldığı otomobili silindir gibi ezen tur midibüsü, aracı yolun sağındaki şarampole kadar metrelerce sürükledi. Midibüsün atında ezilen sürücü, olay yerine hayatını kaybetti.

Mehmet Barlas - Atilla Özer

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