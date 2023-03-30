İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alman turistleri taşıyan midibüs otomobili ezdi: 1 ölü 24 yaralı

Alman turistleri taşıyan midibüs otomobili ezdi: 1 ölü 24 yaralı
Alman turistleri taşıyan midibüs otomobili ezdi: 1 ölü 24 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde Alman turistleri taşıyan tur midibüsünün, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Buldan ilçesine Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale'nin Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 22 Alman turisti, Buldan gezisine götürmek üzere yola çıkan 07 NDE 22 plakalı tur midibüsü, Buldan-Tosunlar karayolunun 10'ucu kilometresine geldiğinde Manisa'dan Denizli'ye gitmekte olan otomobil il kafa kafaya çarpıştı. Altına aldığı otomobili silindir gibi ezen tur midibüsü, aracı yolun sağındaki şarampole kadar metrelerce sürükledi. Midibüsün atında ezilen sürücü, olay yerine hayatını kaybetti.

Mehmet Barlas - Atilla Özer

İLGİLİ HABER
Şanlıurfada feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
İLGİLİ HABER
4 aracın karıştığı trafik kazası kamerada 4 aracın karıştığı trafik kazası kamerada
İLGİLİ HABER
Kazada savrulan otomobil iş yerine girdi Kazada savrulan otomobil iş yerine girdi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.