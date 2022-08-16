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Alman Vatandaşı, Şarköy'de Müslüman oldu

Alman Vatandaşı, Şarköy'de Müslüman oldu
Alman Vatandaşı, Şarköy'de Müslüman oldu

Tekirdağ Şarköy ilçesine misafirliğe gelen Alman vatandaş Maurıce Stephane Alznauer, ihtida merasimi ile kelime-i şehadet getirerek müslüman oldu.

Şarköy Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi Çarşı Camii İmam Hatibi Alişah Can'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şarköy İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, Çarşı Camii İmam Hatibi Alişah Can, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan 22 yaşındaki Maurıce Stephane Alznauer "Musa" adını aldı.

Şarköy Müftülüğü'ne müracaatta bulunarak yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonucu kendi isteği ile müslüman olmaya karar veren ve yapılan ihtida merasiminde İslam dinine geçen Musa'ya İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verdi.
Müftü Vekili Acar, müslüman olan Musa'ya hayırlı, mutlu bir yaşam dileklerini iletirken merasim sonunda 'İhtida Belgesi'ni takdim etti.

Halil Dağ
 

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