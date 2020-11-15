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Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu

Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu
Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Türkiye'nin 2020 turizm yılı temasının Patara Antik Kenti olması dolayısıyla Patara’da özel çekimler yaptı ve bölgenin dünya çapında duyurulması için önemli bir katkı verdi.

Antalyaspor ve ATAV işbirliğinde Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarının spor aracılığı ile tanıtılması amacı ile planlanan çalışmanın ilki Patara'da Alman futbolcu Lukas Podolski ile yapıldı. Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol'un da katıldığı ilk organizasyonda Podolski özel bir çekim ekibi ile birlikte Patara Antik Kenti'nde ve bölgenin ünlü kum tepelerinde rol aldı. Hazırlanan tanıtım videosunun 1-2 hafta içinde tamamlanacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek daha geniş bir kitleye ulaştırılmasının sağlanacağı belirtildi. Podolski, Patara'da top sektirdi, kazı çalışmalarına katıldı, sahilde ata bindi.

"Destek devam edecek"

Patara'nın ülkemizin en önemli miraslarından biri olduğunu dile getiren Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, "Biz, Antalyaspor olarak, oyuncumuz Podolski ile Antalya'nın tanıtımına destek vermek istedik. Aylar öncesinden planlama yaptık ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Serinin ilk seferini Patara'ya yaptık. Podolski gün boyunca bize farklı alanda görüntüler verdi. En kısa zamanda hazırlanan videoyu sosyal medya kanallarından tüm dünyaya ulaştırmayı düşünüyoruz. Antalya bir dünya markası. Güzellikleri ve değerleriyle ön planda. Patara'dan başladık ve birçok güzelliğimizi yine bu yöntemle duyurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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