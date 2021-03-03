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Almanların yüzde 73'ü aşı olmak istiyor

Almanların yüzde 73'ü aşı olmak istiyor
Almanların yüzde 73'ü aşı olmak istiyor

Almanya'da yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 73'ünün korona virüse karşı aşı yaptırmak istediği belirlendi.

Almanya'da korona virüse karşı aşı olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Forsa araştırma enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Alman halkının yüzde 73'ünün aşı olmak istediği belirlendi. Daha önce yapılan araştırmalarda ise aşı olma isteğinin daha düşük seviyelerde olduğu kaydedildi. Araştırmada Alman halkının yüzde 73'lük kısmının fırsat tanınması halinde hemen aşı olmak istediği, yüzde 12'lik kısmının ise aşı olmak istediğini, ancak önce aşı olanları görüp izlemek istediği tespit edildi. Yüzde 8'lik kesimin ise aşı olmayı reddettiği ortaya koyuldu. Geriye kalan yüzde 6'lık kesimin ise kararsız olduğu belirlendi.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 91'lik kısmı aşının hangi şirket tarafından üretildiğine bakmayacağını belirtti.

Almanya için Alternatif Parti (AfD) taraftarları arasında "Aşı yaptırmak istiyor musunuz" sorusuna diğer partilerin destekçilerine oranla 6 kat daha fazla "aşı olmak istemiyoruz" yanıtı alındı.

Almanya'da bugüne kadar 6 milyon 394 bin 364 kişi korona virüse karşı aşılandı.

Mehmet Koca


 

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