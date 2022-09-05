Almanya, 2 nükleer santralini Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutacak

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizine karşı Almanya'dan nükleer santral adımı geldi. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak tutulacağını duyurarak, Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim ve Bavyera'daki Isar 2 nükleer santrallerinin başlangıçta planlanandan daha uzun çalışmasına izin verilmesi yönündeki kararın haklı ve gerekli olduğunu savundu. Habeck, "Almanya'da yeterince enerjimiz var ve Avrupalı komşularımıza da bu enerjiyi sağlıyoruz" dedi.

Olabileceklerin en kötüsünden yola çıktıklarını dile getiren Habeck, "En iyisini umabileceğimiz bir durumda değiliz, en kötüsünü beklemek zorundayız" ifadelerini kullanarak, "Her zaman megavat saat gaz başına 300 avronun aşırı bir senaryo olduğunu düşündük. Son haftalarda fiyat 300 avronun üzerine çıktı ve arada 350 avroluk zirveler yaşadık" dedi.

Alman nükleer santrallerinin çalışmaya devam edebilmesi için yasada bir değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Habeck, Almanya'da kalan son 3 nükleer santralin kalıcı olarak daha uzun süre işletilmesini reddetti. Nükleer enerjinin ortadan kaldırılması gerektiğine değinen Habeck, “Atom Enerjisi Yasasında düzenlendiği gibi nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılmasına bağlıyız” dedi.

Sinan Karamurat

