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Almanya Air Cairo ve Fly Egypt uçaklarının uçuşlarını iptal etti

Almanya Air Cairo ve Fly Egypt uçaklarının uçuşlarını iptal etti
Almanya Air Cairo ve Fly Egypt uçaklarının uçuşlarını iptal etti

Almanya, Air Cairo ve Fly Egypt firmaların uçuşlarını yasal gereklilikleri yerine getirmedikleri ve güvenlik endişelerinden dolayı iptal etti.

Almanya, ucuz havayolu şirketleri Air Cairo ve Fly Egypt uçuşlarını iptal etti. Federal Havacılık Dairesi (LBA) her 2 havayolu şirketinin yasal gereklilikleri yerine getirmediği ve güvenlik endişelerinden dolayı Almanya'ya uçuş izinlerinin iptal edildiğini duyurdu. Almanya'nın getirdiği yasağı diğer Avrupa ülkelerinin de getirmesi bekleniyor.

İptalden Mısır turizmi etkilenecek
Açıklanan kararın ardından Alman tur operatörlerinden Thomas Cook, TUI ve Alltour, Mısır'daki müşterilerini başka havayollarına ait uçaklarla transferlerinin gerçekleştireceğini açıkladı. Havayollarına getirilen yasak Almanya'da Mısır'a tatile geden turistleri etkileyeceği açıklandı. Almanya'dan Mısır'a yılda 1 milyon 400 bine yakın turist gidiyor.  

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