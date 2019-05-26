İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya, AP'nin seçimi için sandık başında

Almanya, AP'nin seçimi için sandık başında
Almanya, AP'nin seçimi için sandık başında

Almanya’da halk Avrupa Parlamentosu için sandık başına gitti.

Toplamda 28 ülkeden kayıtlı 427 milyon seçmene sahip olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Parlamentosun (AP) 751 vekilini seçmek için 23-26 Mayıs tarihleri arasında sandık başına gidiyor. AB'nin 83 milyon nüfusu ile en kalabalık ülkesi olan Almanya'da halk bugün sandığa giderek oyunu kullanıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, eşi Elke Büdenbender ile Berlin'de oyunu kullandı. Steinmeier, bu seçimlerin Avrupa'nın geleceği açısından çok önemli olduğunu belirterek, Almanya'daki 600 binden fazla seçim görevlisine teşekkür etti. Steinmeier, seçimlerin düzgün bir şekilde gerçekleşebileceğinden emin olduğunu söyledi.

AB'nin en büyük nüfusuna sahip olan Almanya toplam 751 sandalyeden 96'sına sahip. AP seçimlerine Almanya'dan 40 parti katılırken, ilk defa bu seçimlerde yüzde 5'lik baraj sistemi uygulanmadı. Listenin 22. sırasında yer alan Almanya'nın ilk göçmen partisi olan, Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) kurucu başkanı Haluk Yıldız da Almanya genelinde 10 adayla ilk defa AP seçimlerine katıldı. 2014'de katılımın yüzde 42'lerde olduğu AP seçimlerine bu yıl da ilginin az olması bekleniyor.  

Erdal Altuntaş - Mustafa Tığlı


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.