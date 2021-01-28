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Almanya Başbakanı Merkel, 1 Şubat'ta aşı zirvesi düzenleyecek

Almanya Başbakanı Merkel, 1 Şubat'ta aşı zirvesi düzenleyecek
Almanya Başbakanı Merkel, 1 Şubat'ta aşı zirvesi düzenleyecek

Almana Başbakanı Angela Merkel’in, Almanya'da yaşanan aşı krizine çözüm bulmak üzere 1 Şubat’ta "aşı zirvesi" düzenleyeceği bildirildi.

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkedeki Covid-19 aşı krizine çözüm bulmak amacı ile 1 Şubat'ta aşı zirvesi düzenleyeceği açıklandı. Düzenlenecek zirvede, ülkede yetersiz olan Covid-19 aşı miktarının çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Almanya'da uygulanan sert tedbirler sonucunda Ekim ayından itibaren ilk kez 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık pozitif vaka sayısı 100'ün altına düşmüştü. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise yaptığı açıklamada, aşı yetersizliği nedeniyle, halkı zor haftaların beklediğini ve bu sürenin 10 haftayı bulacağını belirtmişti.

Mehmet Koca

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