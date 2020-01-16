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Almanya Başbakanı Merkel: 'Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj'

Almanya Başbakanı Merkel: 'Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj'
Almanya Başbakanı Merkel: 'Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasının iyi bir mesaj olduğunu belirterek, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'nın darbeci general Halife Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Merkel, 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Berlin Konferası'nda silah ambargosuna bağlı kalınmasının altını çizdi.

"Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj"

Hırvatistan Başbakanıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, Hafter'i işaret ederek, "Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" dedi. Merkel, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz, ki bu temelde BM tarafından kabul edildi, ancak maalesef uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

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