Almanya Başbakanı Merkel'den afet bölgesine ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sel faciasında 165 kişinin hayatını kaybettiği bölgelerden Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler bölgesini ziyaret etti.

Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ile birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulunan Merkel, yetkililerden bilgi aldı.

Merkel, itfaiye erlerine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti. Toplam 660 nüfuslu Schuld köyünü ziyaret eden Merkel, felakette evleri ve yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

Merkel gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yanındayız. Almanya güçlü bir ülke. Afetlere karşı mücadele edeceğiz. İlk etapta afetlerde etkilenen vatandaşlara nakit yardımı yapılacak” dedi. Gördükleri ve karşılaştıkları manzarayı anlatacak kelime bulamadığını belirten Merkel, eyalet hükümetiyle birlikte çalışarak kısa zamanda yaraların sarılacağını söyledi. Merkel, afet bölgesine yapılacak kısa, orta ve uzun vadeli yardımlarla ilgili olarak Çarşamba gücü Federal Mecliste düzenlenecek özel oturumla karar verileceğini belirtti.

Öte yandan, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin yaşandığı Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz'daki birçok bölgede sel sularının çekilmesinin ardından, enkazda ölü ve yaralı arama çalışmaları devam ediyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer da Kuzey Ren-Vestfalya'daki afet yardımında bulunan askerleri ziyaret etti.

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