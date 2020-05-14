Almanya Başbakanı Merkel'den el-Kazimi'ye destek

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Irak Meclisinin güvenoyunu alarak yeni hükümetin başkanı olması dolayısıyla Mustafa el-Kazmi'ye tebrik mesajı gönderen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in el-Kazimi'ye destek olmaya hazır olduğunu vurguladığı bildirildi.

Irak'ın iç ve dış zorluklarla karşılaştığı bir dönemden geçtiğini söyleyen Almanya Başbakanı mesajında, ülkesinin son yıllarda Irak'ın egemenliğini sağlamak, halkının refahı, Irak'ın imarı ve istikrarı için katkılarda bulunduğunu hatırlattı. Merkel mesajında, güvenilir ve yakın bir ortak olan Almanya'nın, Irak'ın ekonomisinin iyileşmesi ve halkın devlete güvenini yeniden kazanabilmesi için Irak'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Abdulkadir Hacıoğlu

