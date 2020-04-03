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Almanya Başbakanı Merkel'in karantina süresi sona erdi

Almanya Başbakanı Merkel'in karantina süresi sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in karantina süresi sona erdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, korona virüsüne karşı tedbir amacıyla girdiği karantina süreci sona erdi.

Tedbir amacıyla kendi isteği üzerine karantinaya giren Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karantina süresi doldu. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı yazılı açıklamada, "Şansölye, bugün Başbakanlıktaki işine geri dönüyor. Robert Koch Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine girdiği 14 günlük karantinası sona erdi. Başbakanlık, mesafe için tavsiyelere uymaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel 14 gün önce zatürre aşısını yapan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkmasını sonucu kendi isteğiyle karantina altına alınmıştı. 14 günlük süre içinde Merkel'e yapılan 3 ayrı testin sonucu negatif çıkmıştı.

Mehmet Koca
 

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