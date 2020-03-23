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Almanya Başbakanı Merkel'in korona virüsü testi negatif çıktı

Almanya Başbakanı Merkel'in korona virüsü testi negatif çıktı
Almanya Başbakanı Merkel'in korona virüsü testi negatif çıktı

Korona virüsü şüphesiyle kendini karantinaya alan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in test sonucu negatif çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüsü taşıyan bir doktorla temas kurduktan sonra dün kendini karantinaya aldığını duyurmuştu. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel'in ilk korona virüsü testinin negatif sonuç verdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Merkel'in daha fazla teste tabi tutulacağı kaydedildi.

Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Merkel'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve evden çalıştığını belirtmişti.

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