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Almanya Başbakanı Scholz, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

Almanya Başbakanı Scholz, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü
Almanya Başbakanı Scholz, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Xi görüşmede, "Değişim ve istikrarsızlık döneminde birlikte çalışmalıyız" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya-Çin arasındaki ticari ilişkiler olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere Çin'in başkenti Pekin'e günübirlik ziyaret gerçekleştiriyor. Covid-19 salgının başlamasından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk G7 lideri olan Olaf Scholz ve büyük Alman şirketlerinin CEO'larının da yer aldığı heyeti taşıyan uçak, yerel saatle 09.40 civarında Pekin'e indi. Hazmat kıyafetli (koruyucu tulum) sağlık personeli, havalimanına inişinin ardından Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağa girerek yolculara PCR testi uyguladı. Heyet, daha sonra Diaoyutai Devlet Konukevi'ne giderek testlerinin sonuçlarını bekledi. Negatif test sonucunu alan Scholz, daha sonra Büyük Halk Salonunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Cenk Özkömür
 

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