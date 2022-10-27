Almanya Başbakanı Scholz: 'Enerji krizini Avrupa ülkelerinin dayanışması ile aşacağız'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Ziyareti çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Akropolis Müze alanını gezen Scholz, sonrasında Miçotakis ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Liderler görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Scholz, Yunanistan'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Yunanistan ve Almanya, tarihin birçok anında birlikteydi. Bugün de aynı şekilde hem Avrupa Birliği'nde hem de NATO'da birlikteyiz” dedi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Scholz, enerji krizinden Rusya'nın sorumlu olduğunu belirterek, krizin Avrupa ülkelerinin dayanışması ile aşılacağını vurguladı. Avrupa Konseyi'nde kurtarma fonu oluşturduklarını açıklayan Scholz, “Bizi Rusya'ya bağımlılıktan kurtaracak olan programlar üzerinde konuşuyoruz. Gürcistan ve Ukrayna da daha önce de konuştuğumuz gibi bizimle ortak hareket edecekler” şeklinde konuştu.

"Yunanistan ile silahlanma programları için çalışıyoruz"

Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin soruları da yanıtlayan Scholz, “Doğu Akdeniz potansiyellerle dolu bir alan. Bu fırsattan yararlanmak elbette herkesin çıkarına. Egemenlik hakları ihlal edilmediği sürece, iyi komşuluklar korunmalıdır” ifadelerini kullandı. Almanya'nın Yunanistan'a 4 milyar euroluk silah satışı planı ile ilgili açıklamalarda bulunan Scholz, “Yunanistan ile silahlanma programları üzerine çalışıyoruz. Zırhlı silahlar, tanklar ve 4 fırkateynin modernizasyonu üzerinde çalışıyoruz. Yunanistan güvenilir bir ortak. Bu nedenle planlama yapıyoruz. Çünkü NATO üyesi devletlerin ulusal egemenliğinin sorgulanmasına izin veremeyiz” dedi.

Muhammed İkbal Hatunoğlu

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