Almanya Başbakanı Scholz, eyalet başbakanları ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başbakanlık binasında düzenlenen Eyalet Başbakanları Konferansı'nda (MPK) enerji krizinde hükümetin küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek yardım paketinin finansmanını ve güncel konuları eyalet başbakanları ile değerlendirdi. Konferansta alınan kararlara göre, enerji krizinden kaynaklı planlanan fiyat frenlemelerine rağmen enerji maliyetlerini karşılayamayan küçük ve orta ölçekli şirketler daha fazla maddi destek alabilecek.

Federal hükümet, eyaletlere küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji maliyetleri için kullanabileceği bir milyar euro sağlayacak. Aralık ayının başında Federal Meclis tarafından üniversite öğrencilerinin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklı 200 euroluk sabit bir yardım alması kararının nasıl uygulanacağı ise eyaletlere bırakıldı. Görüşmede, bazı eyaletlerin, özel tüketicilerin federal hükümetten daha fazla yardım alması talebi ise kabul görmedi.

Sinan Karamurat



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